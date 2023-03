Bernardo Silva é um dos capitães da Seleção: "É um ciclo normal..."

Declarações de Bernardo Silva, jogador da Seleção de Portugal, na antevisão ao encontro com o Luxemburgo, agendado para as 19h45 de domingo e relativo à segunda jornada da fase de qualificação para o Euro'2024.

Antevisão ao jogo: "A verdade é que não sabemos bem o que esperar, porque as equipas podem mudar consoante o que têm visto dos jogos que temos feito. Podem adaptar-se ao nosso jogo. Esperamos um jogo difícil. Na última vez que cá viemos perdíamos ao intervalo, passámos algumas dificuldades. O Luxemburgo é uma equipa que tem melhorado muito, tem demonstrado uma grande capacidade nos últimos tempos, não perde há sete jogos. Sabemos que o jogo se pode tornar difícil em alguns momentos. O nosso trabalho é lutar contra isso e fazer com que consigamos dominar o jogo, controlar, encosta-los ao máximo na área deles e criar ocasiões para fazer golos e ganhar o jogo."

Apoio dos portugueses no Luxemburgo: "É bonito vir a um país que não é o nosso e sentir este tipo de apoio. Já sentimos muito isso no Luxemburgo, na Suíça, e é espetacular. Esperamos amanhã sentir esse apoio. E vejo a quantidade de pedidos que temos para bilhetes, pelo que acho que vamos ter um estádio com muitos portugueses, isso é sempre bom."

Selecionador do Luxemburgo diz que Portugal pode ter um dia mau: "Estou de acordo. Toda a gente pode ter dias maus e grandes dias. Por isso é que o futebol é um desporto de que gostamos tanto. Pode sempre haver este tipo de surpresas. O nosso trabalho é garantir que não vai acontecer isso amanhã. Queremos os três pontos e continuar da melhor forma a qualificação."

É um dos capitães da Seleção: "Já estou cá há bastante tempo, tenho bastante experiência. Cada vez mais consigo ajudar os mais novos quando chegam. É um ciclo normal. Os mais velhos vão saindo. Há pouco tempo tinha 20 anos e chegava à Seleção e agora já tenho quase 80 internacionalizações. Temos muitos jogadores da nova geração que estão prontos. Eu fico muito orgulhoso que o selecionador tenha depositado confiança em mim para ser capitão. Levo isso com muito orgulho e dedicação."