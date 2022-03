Bernardo Silva e o jogo frente à Macedónia do Norte: "Não vamos mentir..."

Declarações de Bernardo Silva na manhã deste domingo. Portugal defronta a Macedónia no play-off de acesso ao Mundial na próxima terça-feira (19h45).

Maior experiência dos jogadores portugueses pode ser benéfica? "De certa forma sim. Claro que ter jogadores com experiência de jogar jogos importantes e decisivos, onde a pressão é sempre maior, ajuda obviamente. Agora, o facto de eles não terem jogado tantos jogos decisivos e deste nível como alguns dos nossos jogadores, também faz com que os níveis de motivação dos jogadores da Macedónia estejam ao mais alto nível. São 90 minutos, é só um jogo, em que tudo pode acontecer. Temos a certeza que vais ser um jogo muito muito difícil."

Apoio dos adeptos: "Muito importante. É completamente diferente jogar em casa ou fora, as pessoas sabem isso. O apoio que sentimos aqui já o tínhamos sentido quando ganhámos a Liga das Nações. Foi impressionante, mais uma vez o estádio esteve fantástico, esperamos poder voltar a contar com estádio cheio e com a força que nos deram. O apoio tem sido incrível."

Diferença entre Turquia e Macedónia do Norte: "São duas seleções completamente diferentes na forma de interpretar o jogo. Se não me engano, nos últimos cinco jogos fora, a Macedónia ganha quatro, dois deles contra Itália e Alemanha, duas das melhores seleções do mundo. Portanto, vamos fazer o nosso trabalho de casa, vamos ver o plano que mister Fernando Santos tem para o jogo e vamos tentar segui-lo da melhor forma para qualificar a equipa, sabendo que são equipas diferentes que vão pedir coisas diferentes."

Preparação mental sabendo que Portugal é favorito: "É uma preparação normal, com muita responsabilidade, porque é um jogo muito importante, não vamos mentir, é um jogo decisivo e sabemos o que está em jogo. Mas sabemos também que temos de encarar as coisas de forma normal. Somos jogadores que estamos habituados à pressão, estamos habituados nos nossos clubes todos os fins de semana, se perdemos pontos ou se perdermos um jogo somos eliminados ou ficamos em desvantagem em grandes competições. É descansar bem, comer bem, seguir plano do treinador, irmos para jogo com a mesma ideia e a remar todos para o mesmo lado e seguramente as coisas vão correr bem."

Portugal cria muitas ocasiões de golo: "Vamos para o jogo sabendo que somos uma equipa que cria muitas ocasiões, mas também sabendo que precisamos de controlar os contra-ataques. A melhor maneira de controlar uma equipa de contra-ataque é com segurança de circulação de bola, se não o fizermos vamos permitir que nos criem ocasiões de golo. Vai ser um jogo difícil, vai ser uma equipa que vai fechar-se lá atrás, não sei até que ponto vamos conseguir criar assim tantas ocasiões. Mas seguramente que vamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível para criar algumas e fazê-las no momento certo."