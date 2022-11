Bernardo Silva e o histórico do Catar com os direitos humanos: "Sabemos tudo o que aconteceu"

Declarações do médio da Seleção, em conferência de imprensa, já em pleno Catar

Vitória contra a Nigéria: "Acaba por nos dar alguma confiança, apesar de ser um amigável. É sempre melhor vir para um Mundial depois de uma vitória e voltar a ganhar rotinas, que temos vindo a tentar criar nos últimos tempos, para chegarmos na melhor forma a este mundial. Todas as equipas vão estar a 100%, jogar como se fosse o último jogo das suas vidas e nós também. O Gana tem feito bons jogos, tem bons jogadores, mas estamos confiantes de que vai correr bem para nós"

Polémicas com o Catar: "Uma questão complicada, porque sabemos tudo o que aconteceu, sabemos tudo isso, claro que não é fácil, porque todos nós nesta seleção acreditamos nos direitos humanos, todos os trabalhadores, igualdade de direitos para todas as pessoas, gostem do que quer que seja, façam o que quer que seja. Acabamos por estar aqui a representar o nosso país e a fazer da melhor forma. Houve momentos na organização que não correram da melhor maneira, mas estamos concentrados no nosso trabalho"