Bernardo Silva: "É natural que joguemos para Ronaldo, ele pode ganhar o jogo"

O futebolista internacional português Bernardo Silva admitiu este sábado que "é natural" Portugal "jogar para o Cristiano Ronaldo", face à capacidade que tem para resolver os encontros, e deu o exemplo de Mbappé, Neymar e Messi nas respetivas seleções.

"A realidade é que quando temos um jogador como o Cristiano, é natural que, às vezes, joguemos para ele, porque ele pode ganhar o jogo nos minutos finais", começou por dizer o extremo luso, em entrevista à FIFA.

O jogador do Manchester City, de 28 anos, que juntamente com Ronaldo está entre os eleitos do selecionador Fernando Santos para representar Portugal no Mundial'2022, no Catar, lembrou que o mesmo acontece em outras seleções.

"O mesmo acontece para os outros países. É natural, por exemplo, que a França olhe sempre para [Kylian] Mbappé, porque ele pode decidir uma partida a qualquer momento. O Brasil tem Neymar, como a Argentina tem Lionel Messi", argumentou.

Bernardo Silva explica que, tendo este tipo de atletas na seleção, há que "tirar vantagem deles", embora "não se deva ser totalmente dependente", uma vez que "pode atrapalhar a dinâmica da equipa".

Um dos indiscutíveis para Fernando Santos na equipa das quinas deixou rasgados elogios ao técnico. "Ele é um treinador que teve muito sucesso com a nossa equipa e é o único que ganhou troféus por Portugal - Europeu, em 2016, e a Liga das Nações, em 2019. Acredito que os portugueses estão muito felizes com o trabalho que ele está a fazer. Recentemente, passamos por uma fase difícil, mas estamos a trabalhar duro para corrigir as coisas", elogiou.

Por fim, falou do "sonho e objetivo" de ser campeão do Mundo ao serviço de Portugal, no Catar, na competição que tem início no dia 20. "É o sonho de criança ganhar o Campeonato do Mundo, a maior competição do futebol. O nosso objetivo é sermos campeões, mas temos que ir devagar, jogo a jogo. É, obviamente, um sonho que todos temos, mas vamos fazer um jogo de cada vez, porque acho que é a melhor maneira de ganhar qualquer campeonato", concluiu.

A fase final do Mundial'2022 realiza-se no Qatar, de 20 de novembro a 18 de dezembro, e Portugal integra o Grupo H, defrontando sucessivamente Gana (24 de novembro), Uruguai (28) e Coreia do Sul (02 de dezembro).