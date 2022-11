Bernardo Silva e as notícias sobre Ronaldo: "Não têm nada a ver com a Seleção..."

Declarações de Bernardo Silva na primeira conferência de Imprensa da Seleção Nacional no Catar.

Como está a seleção? "Com muita ambição, estamos confiantes, sabemos que vimos para competição especial, curta, imprevisível, contra grandes seleções... Sabemos que temos uma geração boa e sabemos que os portugueses esperam muito de nós. Estamos prontos para representar o país da melhor forma, sabemos que é uma missão difícil, mas vimos com muita ambição."

Situação de Ronaldo: "Quanto a notícias de Inglaterra não têm nada a ver com a Seleção, não vou comentar... Tem a ver com o Cristiano, comigo não. Quanto à mudança da forma de jogar, tem a ver com o facto de ser uma geração diferente, jogadores diferentes. Quando vim cá pela primeira vez, mudaram quase todos os jogadores, tirando dois ou três. Acaba por jogar de uma forma diferente, quase todos os jogadores jogam em grandes clubes, nas melhores ligas... A seleção conta com o Cristiano, ele faz parte... Quando não está, saberemos responder, como temos sabido. Não só no último jogo, mas também em qualificações. Somos 26, vamos jogar e representar da melhor forma o nosso país."

Compreensão do que se passa com Ronaldo: "É uma questão do Cristiano... Não sou jogador do United, mesmo que fosse também não responderia, é um clube rival, estamos na Seleção, focados nos nossos jogos, não estamos focados na situação do Cristiano. Vou responder a perguntas relacionadas com o Mundial e a nossa equipa."

Situação de Ronaldo/Manchester United afeta a Seleção? "Ronaldo e Bruno Fernandes?... Eu não vejo ambiente nenhum estranho na nossa seleção, entre o Cristiano, entre o Bruno... É um assunto com o clube do Ronaldo, não me diz respeito, porque não jogo lá. É uma questão que Ronaldo tem de resolver individualmente com quem de direito."

Como está Cristiano? Motivado? "Vejo-o motivado, focado na nossa seleção como todos nós... Mais um para ajudar a seleção e o nosso país a conseguir os objetivos. É um assunto individual, não vejo grande questão, só se vem falando sobre isso nas últimas conferencias quando o Mundial é muito mais importante. Não percebo as vossas perguntas e persistência, a tentar sacar o que quer que seja."

Ronaldo é distração? [Abana a cabeça , não responde, faz sinal de fixe e diz "top"]