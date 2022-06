Bernardo Silva distanciou-se de Quaresma e é o rei das assistências

Na "era Fernando Santos" não há ninguém que ofereça tantos golos como o esquerdino. Cristiano Ronaldo é o mais beneficiado.

Bernardo Silva virou o rei das assistências da Seleção na "era Fernando Santos", somando 19 passes para os golos dos companheiros.

Com a Chéquia fez mais dois passes magistrais, para Gonçalo Guedes e para João Cancelo, o "velho" companheiro com quem joga nos Cityzens e que já conhece desde o tempo nas camadas jovens do Benfica.