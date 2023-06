Bernardo Silva: "Calculo que Bruno Fernandes esteja estafado"

Declarações do médio da Seleção Nacional em conferência de imprensa. Portugal prepara os jogos com a Bósnia, no sábado, e na Islândia, terça-feira, ambos de apuramento para o Europeu.

Sonha com um título pela Seleção: "A Liga das Nações ganhei e estive presente. Falhei o Euro [em 2016] por lesão. Claro que a importância de uma Liga das Nações não é a mesma de um Euro. É um dos meus grandes sonhos, que espero concretizar e sabendo que não é fácil. Sonho muito em ganhar um Euro ou um Mundial por Portugal. É o que me falta. Vou trabalhar para conseguir isso."

Cansaço neste final de temporada: "Pessoalmente, nem foi das épocas mais duras para mim. Fiz muitos jogos, mas alguns deles a entrar. No final da época conseguimos algum descanso, mas claro que para alguns jogadores pode ser difícil. O calendário está cada vez mais sobrecarregado, com muitas competições, tanto a nível de clubes como de seleções. Dou o exemplo do Bruno Fernandes. Estando em Inglaterra, calculo que esteja estafado, porque jogou quase os jogos todos. Isso já me aconteceu. Não é fácil, mas é um esforço final para conseguirmos seis pontos para Portugal. Vamos fazer este esforço para ajudar a nossa Seleção."