Bernardo Silva após o Espanha-Portugal: "O empate acaba por não ser mau"

Declarações do jogador do Manchester City, no final do encontro com Espanha (1-1), referente à primeira jornada da Liga das Nações

Reação ao empate: "Foi um jogo difícil, diante de uma equipa que gosta de ter a bola. Em 99% dos jogos têm o controlo. Faltou-nos pressionar melhor, mas não é fácil. Na segunda parte, tentámos agarrar as oportunidades que tivemos. Numa grande jogada, fizemos o empate. Foi um bom ponto."

Nova posição na Seleção: "É uma posição que conheço bem. Estou disponível para jogar na posição que o selecionador achar melhor. Sinto-me bem nesta posição."

Leia também Sporting Sporting tentou contratação de Matheus Araújo Imprensa brasileira garante que Timão considerou curta a proposta pelo jovem médio que já se estreou pela equipa principal

Bom resultado? "Empate é bom resultado, sem dúvida, contra uma equipa forte. Queríamos ganhar, mas o empate acaba por não ser mau."

Sequência de jogos: "São muitos jogos nas pernas, quase todos temos 50 ou 60. Mas está a chegar ao fim e temos de dar tudo pela nossa seleção. É duro chegar ao fim e ainda termos jogos destes."