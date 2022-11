Bernardo e a posição preferida: "Os treinadores sabem onde me sinto melhor"

Declarações do médio da Seleção, em conferência de imprensa, já em pleno Catar

Calendário da Seleção: "Acho que é indiferente começar com Gana, Coreia do Sul ou Uruguai. Vamos jogar contra os três, é uma competição curta, temos de somar para chegar aos oitavos."

Posição preferida: "Os treinadores sabem onde me sinto melhor, também sei onde posso dar o melhor à equipa, mas estou sempre disponível para dar o melhor à equipa."

Jogadores em melhor forma: "Eu acho que sim, por ser completamente diferente, por ser a meio de uma época, eu sinto-me muito melhor fisicamente do que no final de uma temporada, em que me sinto estafado. Sinto-me bem a nível físico, pronto para ajudar a seleção. Sendo assim para todos, é diferente, jogar uma competição tão importante."

Qualidades: "Tento colocar ao máximo as minhas qualidades em campo, sinto-me muito mais completo agora do que quando comecei. Espero poder ajudar a seleção neste momento difícil."

Primeiras impressões na chegada ao Catar e receção: "Sensações boas, calor, mas tudo ótimo. Hotel muito bom, receção fantástica. Estamos muito felizes por este primeiro dia, que ainda não acabou, e muito contentes. É uma pergunta à qual respondi. Sinto-me melhor a jogar no meio, acho que as pessoas sabem, sinto-me disponível para jogar onde o treinador achar melhor. Tendo feito a minha formação toda como médio, é normal que seja a posição mais natural para mim."