Benfica em maioria nos convocados para o Europeu de Sub-17

O selecionador Filipe Ramos chamou 23 jogadores para integrar o estágio que arranca domingo, dos quais terá ainda de prescindir de três atletas. O Europeu realiza-se na Hungria de 17 de maio a 2 de junho

O selecionador nacional de Sub-17, Filipe Ramos, divulgou a lista de jogadores convocados para o Europeu da categoria que se realiza na Hungria de 17 de maio a 2 de junho, com o Benfica a ser o clube mais representado, com nove jogadores.

Seguem-se o FC Porto com cinco jogadores, o V. Guimarães com quatro e o Sporting com três. Filipe Ramos chamou 23 atletas para o estágio que arranca já no dia 7 de maio, no domingo, e terá ainda de prescindir de três.

A comitiva lusa viaja no dia 14 para Debrecen, na Hungria, e no dia 17 encara o primeiro adversário, a Alemanha. Depois joga contra a Escócia (dia 20) e com a França (dia 23), todos na fase de grupos (Grupo C).

Filipe Ramos justificou: "Foi uma escolha complicada, porque nós temos um leque alargado de jogadores que podiam estar nesta convocatória, mas eu e a minha equipa técnica tivemos de tomar as nossas decisões pelo que achamos ser o melhor para a equipa. Estão 23 convocados e só 20 é que vão ao Europeu, por isso a minha equipa técnica vai ter que refletir sobre aquilo que achamos ser melhor para a nossa seleção e representarmos o melhor possível Portugal neste Campeonato da Europa. Quero dizer ainda que foi com uma enorme dificuldade que escolhemos estes 23, o que é um bom sinal para o futebol português".

Eis a lista de convocados da Seleção Nacional sub-17:

FC PORTO: Gil Martins, Gonçalo Ribeiro, Gonçalo Sousa, João Teixeira, Martim Fernandes.

SC BRAGA: Nuno Patrício, Samuel Sousa.

SL BENFICA: André Moreira, Gonçalo Moreira, Gonçalo Oliveira, Guilherme Gaspar, João Fonseca, Martim Ferreira, Olívio Tomé, Tiago Freitas, Tiago Parente.

SPORTING CP: João Infante, João Simões, Rayhan Momade.

VITÓRIA SC: Diogo Sousa, José Ribeiro, Ricardo Ribeiro, Rodrigo Duarte.