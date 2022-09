Basta repetir o resultado habitual: Fernando Santos empatou sempre com a Espanha

Desde que Fernando Santos assumiu o comando técnico da Seleção Nacional, em setembro de 2014, Portugal defrontou quatro vezes a Roja e dividiu sempre os pontos. No Mundial 2018, CR7 derreteu o rival.

Fernando Santos nem quer ouvir falar em empatar contra a Espanha, como deixou claro durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo de hoje. Este não pode ser objetivo da equipa das Quinas. E o selecionador português sabe bem do que fala e também sabe como cumprir a meta de chegar à final-four. É que nos quatro confrontos que teve até ao momento frente à roja empatou sempre.

O último foi precisamente na primeira volta desta competição. Morata abriu o marcador aos 25" e, já na etapa final do desafio (82"), Ricardo Horta fez o golo da igualdade. Antes, num particular, a desinspiração foi mais forte e nenhuma das equipas conseguiu marcar. Na partida anterior, em 2020, verificou-se o mesmo resultado, em mais um jogo de carácter particular. Diferente foi o embate no Mundial 2018, na fase de grupos da competição. Portugal e Espanha empataram (3-3) num jogo a doer e que teve como grande figura do mesmo Cristiano Ronaldo. A equipa lusa até começou a ganhar, com um golo de CR7 mas o rival chegou ao empate, através de Diego Costa. Ronaldo voltou a colocar a Seleção à frente do marcador, mas dois golos do adversário em três minutos alteraram os planos de Fernando Santos e companhia. O melhor ficou guardado para o fim, com Cristiano Ronaldo a acrescentar magia ao jogo na marcação de um livre direto a dois minutos do fim.

Contas feitas, basta Fernando Santos repetir os resultados que tem feito contra a Espanha e Portugal estará na final-four.