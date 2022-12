Basileia pede desculpa após ter provocado Portugal antes do jogo com a Suíça

O emblema publicou uma imagem editada e entretanto apagada em que alguns jogadores da Suíça apareciam com barba e bigode, escrevendo: "Talvez se possa confundir Portugal com algo deste género?"

Portugal e Suíça vão discutir a última vaga dos quartos de final do Mundial'2022 nesta terça-feira e o Basileia decidiu celebrar a véspera do jogo com uma provocação à Seleção Nacional... que correu mal.

O emblema publicou nas redes sociais uma imagem editada e entretanto apagada em que alguns jogadores da Suíça apareciam com barba e bigode, escrevendo: "Talvez se possa confundir Portugal com algo deste género? Demos um toque diferente no estilo dos nossos jogadores para o encontro de hoje".

A publicação foi rapidamente arrasada nos comentários, levando a que o Basileia decidisse apagá-la e apresentasse um pedido de desculpas.

"Infelizmente, a nossa publicação relativa à seleção correu muito mal. Foi algo que não foi pensado e não quisemos que, de maneira alguma, alguém se sentisse insultado ou diminuído. As nossas mais sinceras desculpas a toda a gente que se sentiu afetada", lamentou.

Portugal defronta a Suíça às 19h00, em jogo dos oitavos de final do Mundial'2022. Em caso de vitória, a Seleção Nacional irá encontrar o vencedor do jogo entre Marrocos e Espanha (a decorrer).

