Baixa de Pepe força dupla inédita na Seleção Nacional

O central Pepe falha os dois jogos da Liga das Nações e Fernando Santos irá, tudo indica, estrear Rúben Dias e Danilo lado a lado na defesa

Pepe é baixa confirmada para a dupla e decisiva jornada da Liga das Nações que inclui os jogos em Praga, sábado frente à Chéquia, e em Braga, terça-feira diante da Espanha. O central do FC Porto deixou os trabalhos da equipa das Quinas e, de acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, "foi avaliado pela Unidade de Saúde e Performance e dispensado do estágio da Seleção por motivos de ordem física".

Ao contrário do que sucedera perante as indisponibilidades de Raphael Guerreiro (motivos físicos) e Rafa (alegou razões pessoais para deixar de ir à Seleção), desta feita o selecionador nacional optou por não convocar ninguém para substituir Pepe. Ou seja, o grupo de trabalho ficou reduzido a 25 futebolistas, dos quais apenas três são defesas-centrais: Rúben Dias, Danilo e Tiago Djaló.