Azar bate de novo à porta de Tomás Tavares: lateral está fora do Europeu de sub-21

Bernardo Vital chamado para o lugar do ex-jogador do Benfica.

O azar bateu à porta de Tomás Tavares: o lateral sofreu uma lesão esta quarta-feira e está fora da fase final do Europeu de sub-21. Para o seu lugar entra Bernardo Vital, defesa do Estoril, que tinha sido excluído da lista final, onde apenas podem estar 23 nomes.

Tomás Tavares, ex-jogador do Benfica agora no Spartak de Moscovo, encontra-se a realizar mais exames que permitam descortinar a real gravidade do problema físico, mas suspeita-se de lesão ligamentar.

Há um ano, então ao serviço do Basileia, sofreu uma grave lesão num joelho.

O Campeonato Europeu da categoria, que se realiza na Roménia e na Geórgia, disputa-se de 21 de junho a 8 de julho.

A seleção portuguesa de sub-21, que integra o Grupo A, entra em ação no dia 21 de junho, frente à Geórgia. No dia 24, defronta os Países Baixos e, a 27, mede forças com a Bélgica. Todos os jogos estão agendados para as 17h00 de Portugal continental.