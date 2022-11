Aventura à boleia chegou ao destino, mas nem tudo foram rosas: "Apontaram-nos uma espingarda"

Quatro amigos saíram de Lisboa rumo a Doha a 6 de outubro e chegaram ao Catar na terça-feira. Agora, só falta estarem com Cristiano Ronaldo.

Quinze países, mais de oito mil quilómetros percorridos e missão cumprida ao fim de 48 dias. Este é um resumo muito breve da odisseia de Francisco Albuquerque (25 anos), Daniel Estima (25), Bruno Carvalho (25) e Duarte Delgado (26), quatro amigos portugueses que, a 6 de outubro, saíram de Lisboa com o objetivo de chegarem a Doha, capital do Catar, a tempo de assistirem ao Portugal-Gana desta quinta-feira, no Estádio 974. O maior desafio? Fazê-lo à boleia, confiando na boa vontade de pessoas de diversas nacionalidades.