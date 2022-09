Ausência confirmada: João Félix ausente do último treino antes da Chéquia

O avançado dos espanhóis do Atlético de Madrid continua sem integrar os trabalhos da principal equipa das "quinas", que tiveram início na terça-feira, devido a problemas físicos, pelo que não fará parte das opções para o duelo em Praga

Portugal realizou esta sexta-feira o último treino antes do embate com a República Checa, o penúltimo do Grupo A2 da Liga Nações, no qual não esteve presente o futebolista João Félix, que vai falhar o jogo de sábado.

O avançado dos espanhóis do Atlético de Madrid continua sem integrar os trabalhos da principal equipa das "quinas", que tiveram início na terça-feira, devido a problemas físicos, pelo que não fará parte das opções para o duelo em Praga, segundo confirmou em conferência de imprensa o selecionador Fernando Santos.

De resto, e de acordo com o que foi possível visualizar durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, o técnico luso contou com os restantes 24 convocados no relvado da Eden Arena, palco do encontro, tendo dividido o grupo em dois, para os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola.

Apenas os três guarda-redes realizaram trabalho específico junto de umas das balizas.

O encontro entre checos e lusos, no sábado, tem início marcado para as 19:45 (em Lisboa), na Eden Arena, em Praga, e será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic. Na sexta e última ronda, marcada para terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga.