Atenção Portugal: Kvaratskhelia pré convocado para o Euro sub-21

Melhor jogador do campeonato italiano faz parte da pré lista da Geórgia, primeira adversária da seleção nacional e anfitriã do torneio

Khvicha Kvaratskhelia, figura do Nápoles e MVP do campeonato italiano em 2022/2023, está pré convocado para o Europeu de sub-21.

Primeira adversária de Portugal e anfitriã do torneio, juntamente com a Roménia, a Geórgia anunciou a lista de 35 pré convocados. Kvaratskhelia está presente, tal como Giorgi Mamardashvili, guarda-redes do Valência.

Leia também Vídeos O fantástico vídeo do Wolverhampton a despedir-se de João Moutinho Ponto final numa relação de cinco anos: João Moutinho está de saída do Wolverhampton. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo clube da Premier League.

Recorde-se que a seleção nacional sub-21 medirá forças com a Geórgia, Bélgica e Países Baixos no próximo Campeonato da Europa da categoria. A competição arranca a 21 de junho.