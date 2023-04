Atenção Portugal: Islândia tem novo selecionador e não lhe falta experiência

Age Hareide foi anunciado esta sexta-feira.

A federação islandesa anunciou esta sexta-feira o novo selecionador. Age Hareide, norueguês, é o novo dono do cargo, depois da demissão de Arnar Vidarsson na sequência dos dois primeiros jogos de apuramento para o Europeu de 2024.

Hareide, 69 anos, tem uma vasta experiência no futebol nórdico. No ano passado orientou o Malmo, da Suécia, e como selecionador já comandou Dinamarca e Noruega.

A Islândia foi derrotada por 3-0 em casa da Bósnia-Herzegovina e venceu por sete golos sem resposta no Liechtenstein, jogos do Grupo J. Recebe Portugal no dia 20 de junho e fecha a fase de qualificação no dia 19 de novembro, em solo português.