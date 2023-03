"Assobios ao João Mário? É triste, mas não é uma coisa que o vá afetar"

O irmão de João Mário não gostou do que se passou em Alvalade, mas está convicto de que o médio do Benfica não ficará afetado.

Wilson Eduardo, irmão de João Mário, lamenta os assobios ao médio do Benfica e da Seleção portuguesa aquando da entrada deste no Portugal-Liechtenstein (4-0), que se disputou em Alvalade. O avançado dos turcos do Alanyaspor, de 32 anos, garante, no entanto, que João Mário não vai ficar afetado.

"É triste, acabaram por colocar o clube à frente da Seleção, da nação. Li as declarações do presidente da FPF e acredito que o sentimento seja esse mesmo. Um jogador que está a representar e a defender o país ser assobiado quando entra não é normal, mas o João Mário está habituado a lidar com isso. Não é uma boa situação mas é o que é. Ele sempre foi um jogador calmo, que sabe lidar com a adversidade. Acredito que é nisso que ele pega, na maioria que esteve a apoiar e não na minoria que esteve a assobiar. Não é uma coisa que o vá afetar, já teve situações idênticas em clube... Ao estar a representar a Seleção não é a mesma coisa, mas tenho a certeza que está bem e tem o apoio dos colegas", afirmou Wilson Eduardo, em declarações à "Bola Branca", da Rádio Renascença.

João Mário, recorde-se, trocou o Sporting pelo Benfica, razão pela qual foi vaiado por alguns adeptos presentes no Estádio José Alvalade, na quinta-feira.