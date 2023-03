"Assobios a João Mário? Somos jogadores, temos de saber lidar com isto"

Declarações de Rafael Leão, avançado do Milan e da Seleção, após a vitória por 4-0 sobre o Liechtenstein.

Vitória importante: "Seja onde for, é sempre um orgulho representar o meu país. Muito contente com a vitória. Contente também pela forma como o míster nos transmitiu o que devíamos fazer dentro de campo e estamos todos enquadrados no que o míster quer fazer".

Lufada de ar fresco: "Sim, claro. Todos estão a gostar da nova estratégia do míster, como vamos jogar e enfrentar as equipas que temos na fase de apuramento e estamos todos contentes com a vinda do novo treinador".

Aspetos a melhorar: "Temos jogadores muito inteligentes, experientes e com os treinos conseguimos logo entender o que o míster quer que metamos dentro do campo. Foi uma boa vitória. Estamos contentes".

Assobios a João Mário: "Ele entrou bem, independentemente dos assobios. Somos jogadores, temos de saber lidar com isto. Não tenho mais nada a dizer sobre esse assunto".

Promessa pessoal: "Muito trabalho. Dez minutos, cinco minutos ou titular quero sempre ajudar a equipa com golos e assistências. Mesmo que não o faça, quero sempre ajudar a Seleção Nacional".