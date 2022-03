"As pessoas dizem que o Ronaldo não está bem no Manchester United, mas a equipa é que não está bem"

Bruno Alves fala do jogo decisivo entre Portugal e Turquia.

Bruno Alves, defesa-central dos gregos do Apollon Smyrnis e 96 vezes internacional pela Seleção A de Portugal, não está preocupado com a ausência de Pepe e Rúben Dias para o jogo com a Turquia. Embora sejam jogadores importantes, os que lá estão dão garantias.

"Qualquer um que jogar vai cumprir bem o seu papel. Estão todos muito bem preparados, são jogadores que têm experiência, competem a um nível elevado. Não é por aí que devemos estar preocupados. Portugal tem capacidade no setor defensivo para cumprir este jogo na perfeição", defendeu em declarações à Rádio Renascença.

Sobre Cristiano Ronaldo, o experiente defesa, de 40 anos, diz que o avançado "continua muito bem" e que as críticas que têm sido feitas em relação às exibições no Manchester United não são justas.

"Ele está bem, as pessoas falam que ele não está bem no Manchester United, mas a equipa é que não está bem. Não podemos avaliar só o Cristiano, porque toda a equipa tem de fazer mais. Ele é um jogador decisivo que continua muito bem, quer fisicamente, quer mentalmente. Já o demonstrou. Independentemente de qual for a dificuldade, aparece ainda mais forte. É um jogador muito competitivo, continua a ser o melhor. Nós depositamos muitas esperanças nele e acreditamos que vai estar no seu melhor, como tem estado sempre. Acompanho com muita atenção os seus jogos e ele consegue sempre fazer o trabalho dele, mas, agora, na seleção, vai precisar de ter outros jogadores que apareçam no jogo e possam ser decisivos, para que depois o Cristiano também possa aparecer", afirmou Bruno Alves.