"As outras seleções já se preocupam connosco, não querem jogar contra Portugal"

Carlos Manuel diz que Portugal tem condições para chegar à final do Mundial do Catar.

O desígnio de Portugal no Mundial'2022 de futebol é "chegar à final", tendo em conta a qualidade dos jogadores e o estatuto de que dispõe na modalidade, segundo o antigo internacional luso Carlos Manuel.

"Temos uma equipa boa, o selecionador conhece muito bem todo o grupo de trabalho. Para seleções como a nossa, com grandes jogadores que jogam nas melhores equipas do mundo, ir o mais longe possível é chegar à final", afirmou o antigo médio, em declarações à agência Lusa.

O ex-futebolista, que integrou a equipa das quinas que participou no Mundial de 1986, no México, assumiu que Portugal "pode chegar ou não" ao jogo decisivo no Catar, tendo recorrido a uma situação que aconteceu há 30 anos.

"Normalmente, ganham as melhores seleções, mas às vezes não é assim. Há vários anos, num Campeonato da Europa [de 1992], a Dinamarca já estava de férias, foram chamados porque a Jugoslávia não podia ir, e foram campeões da Europa. Portanto, tudo pode acontecer", perspetivou o ex-futebolista, de 64 anos, que em 1984 ajudou Portugal a atingir as meias-finais do Europeu, em França.

Carlos Manuel referiu que "a perspetiva tem de ser a melhor" para Portugal, ainda que considere que este é um Mundial fora do que é habitual, pela altura da temporada em que é disputado e pelo país que o vai organizar.

"Hoje, as outras seleções já se preocupam connosco, já não querem jogar connosco. Os jogos de campeonato do Mundo são muito "sui generis", apesar de os jogadores estarem mais juntos", salientou, embora ressalvando as condições únicas da próxima edição, que, pela segunda vez na história, terá lugar na Ásia, depois de a Coreia do Sul e o Japão terem sido anfitriões em 2002.

Para o antigo jogador e treinador, o desempenho das equipas também será influenciado pela altura da temporada em que será disputada a prova e pelas condições climatéricas do país que a vai acolher. "Este ano é completamente diferente de todos os outros, por ser a meio de uma época, acima de tudo pelo calor que vai fazer, o colorido não será o mesmo, pela situação do próprio Catar. Vamos ter 40 graus, todas as seleções têm de se preparar para essas situações", disse à Lusa.

Contudo, o ex-internacional luso mostrou-se convicto das qualidades da seleção nacional, pela capacidade do selecionador Fernando Santos e dos jogadores: "O Fernando consegue ter um grupo unido, que estejam juntos, terem prazer no que fazem. Depois, com jogadores com a criatividade que os nossos têm, que podem desequilibrar a qualquer momento, é uma seleção fortíssima e tudo pode acontecer".

De resto, Carlos Manuel desvalorizou as críticas feitas às exibições de Portugal, lembrando que, muitas vezes, o desempenho de uma equipa "depende do jogador, se está bem ou menos bem". "Uma coisa é certa, temos um selecionador há vários anos, conhece os jogadores melhor do que ninguém. Há jogadores com estatuto que podem estar menos bem, mas é importante que joguem. Possivelmente, vamos fazer bons jogos, outros menos bons, mas o importante é ganharmos, porque, ganhando, mais confiantes ficamos e mais acreditamos", concluiu.

O Campeonato do Mundo realiza-se no Catar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Portugal está integrado no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, de Paulo Bento, tendo estreia marcada na competição para 24 de novembro, diante dos ganeses, no Estádio 974, em Doha.