As notícias que não agradam a Xhaka, figura da Suíça: "Isto começa a irritar-me"

Granit Xhaka, uma das grandes figuras da Suíça, não escondeu a irritação com as notícias que têm envolvido a seleção helvética, e a ele em particular, dando conta de problemas internos no seio do grupo. Após a derrota por 4-0 contra Portugal, para a Liga das Nações, o jogador desmentiu estar descontente com o selecionador Yakin.

"Realmente começa a enervar-me. Escreveram que eu não estou satisfeito com o treinador e com questões táticas. Ele perguntou-me onde eu gosto de jogar e eu disse no duplo pivot de meio-campo. Se eu tiver de jogar em terrenos mais avançados, é essa a minha função. Começa a irritar-me, porque se isto continuar, terei de parar de dar entrevistas para estes meios de comunicação", afirmou o jogador do Arsenal, citado pelo site suíço "20 Minuten".

A seleção portuguesa de futebol, recorde-se, goleou a congénere da Suíça por 4-0, em encontro da segunda jornada do Grupo A2 da Liga das Nações em futebol, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

William Carvalho, aos 15 minutos, Cristiano Ronaldo, aos 35 e 39, e João Cancelo, aos 68, apontaram os tentos da formação das quinas, que se tinha estreado com um empate a um golo com a Espanha, em Sevilha, na quinta-feira.

Na classificação do agrupamento, que apura apenas o primeiro para a final-four, Portugal ascendeu ao primeiro lugar, com quatro pontos, os mesmos da Chéquia, que empatou 2-2 na receção à Espanha, terceira, com dois. Os helvéticos estão a zero.