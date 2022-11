"As nossas vitórias são sempre com muito suor e sofrimento", diz Bruno Fernandes

Declarações de Bruno Fernandes após o triunfo de Portugal sobre o Gana (3-2), na primeira jornada do Grupo H do Mundial do Catar

Vitória sofrida: "Estamos habituados a sofrer, sabemos que as nossas vitórias são sempre com muito suor, sofrimento. Mas vencemos."

Arbitragem: "Na primeira parte houve um penálti que não deram sobre o João Félix. Eu acho que era penálti [o de Ronaldo], eles agora dirão que não. Também há um vermelho que nao deram ao Gana, o futebol é assim."

Dificuldades: "Jogamos bem mas o Gana também, tem jogadores com qualidade e com força física que vão causar problemas a qualquer seleção."