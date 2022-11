As estreias de Malheiro e Gouveia e as exibições de Vitinha e Fábio Silva: "Estamos bem servidos"

Declarações de Rui Jorge, selecionador nacional de ​​​​​​​sub-21, após o jogo com a Chéquia (5-1), de preparação para o Campeonato da Europa de 2023, disputado no Estádio Municipal de Portimão.

Golos: "Hoje, acho que marcámos golos de belo efeito, com boas jogadas - o passe do [Gonçalo] Inácio é soberbo -, mas o Henrique é um marcador de golos e joga bem, é um jogador inteligente, com o qual contamos muito e tem mais algum tempo pela frente connosco ou noutro patamar. Se foram três golos, acredito que sim, lembro-me de dois, não me estou a lembrar do terceiro. Mas é bom para ele, e os avançados gostam de marcar."

Vitinha e Fábio Silva: "O Vitinha fez um excelente trabalho também, o Fábio [Silva], quando entrou, foi com muita vontade e bons movimentos. Estamos muito bem servidos."

Estreias de Pedro Malheiro e Tiago Gouveia: "Foram 15 minutos. É pouco tempo, mas é importante os bocadinhos que vão passando connosco. Eventualmente, um nervosismo um pouco maior, mas estiveram os dois bem. O Gouveia numa posição menos habitual para ele, apesar de poder jogar também pelas suas características. Foi bom para todos."