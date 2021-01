Arranque de Portugal na qualificação para o Mundial já tem palco definido

Portugal começa o apuramento para o Mundial do Catar a 24 de março

Portugal-Azerbaijão vai jogar-se no Estádio José Alvalade.

Portugal vai começar a campanha de apuramento para o campeonato do Mundo de 2022 em Lisboa, no Estádio José Alvalade, a 24 de março, dia em que recebe o Azerbaijão na primeira ronda da fase de qualificação.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol, com o presidente do organismo, Fernando Gomes, a deixar uma nota de agradecimento ao Sporting:

"É com grande satisfação que anunciamos o regresso da Seleção Nacional ao Estádio José Alvalade para o arranque, frente ao Azerbaijão, da qualificação para o campeonato do Mundo 2022. Esta é uma casa onde temos sido felizes e esperamos poder oferecer aos portugueses mais uma vitória e um excelente espetáculo nesta estreia. Gostaria ainda de aproveitar para agradecer ao Sporting Clube de Portugal toda a disponibilidade demonstrada para podermos receber este jogo em condições de total segurança numa altura em que o País ainda está a enfrentar duramente a pandemia. Estamos certos que, juntos, estaremos à altura dos desafios desportivo e sanitário", pode ler-se na nota publicada pela FPF. Frederico Varandas, presidente do Sporting, torce pela presença de adeptos nas bancadas:

"É com satisfação e orgulho que vamos ser novamente o anfitrião escolhido para o primeiro jogo em casa da Seleção Nacional neste ano que começa. Esperamos que em março a situação no país permita que o jogo tenha público nas bancadas. Da nossa parte, a Federação Portuguesa de Futebol sabe que pode contar com todo o apoio", rematou o líder leonino.