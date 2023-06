Arranca o Europeu de sub-21: a ambição de Portugal e as figuras do torneio

Vice-campeã em 2021, como em 2015 e 1994, a Seleção liderada por Rui Jorge espera por fim quebrar a maldição em europeus da categoria.

O Europeu de sub-21 arranca esta quarta-feira, numa organização conjunta entre a Geórgia e a Roménia, cuja final, marcada para o dia 8 de julho em Bartumi, vai coroar o campeão da categoria.

Entre as 16 seleções em prova, sete já conseguiram sagrar-se campeãs e a Croácia e a Ucrânia, hoje países independentes, integravam a Jugoslávia e a URSS, respetivamente, aquando das conquistas destes países que já não existem.

Quanto a Portugal, vai participar na fase final pela décima vez, com a legítima ambição de pela primeira vez conquistar o troféu que por três vezes esteve perto de levantar: em 1994, 2015 e 2021, anos em que a Seleção Nacional se sagrou vice-campeã. Aliás, na última edição e na de 2015, a equipa das Quinas já era treinada por Rui Jorge e esse grupo de jogadores, que perdeu o jogo decisivo frente à Alemanha (1-0), contava com Francisco Conceição (Ajax) que espera agora ser mais bem sucedido. Refira-se que no grupo selecionado por Rui Jorge, Pedro Neto é o único que já foi internacional A.

A estreia de Portugal está marcada para esta quarta-feira, diante da formação da casa, às 17h00, uma Geórgia que vai jogar sem a sua maior estrela da atualidade: Kvaratskhelia, extremo que foi um dos grandes responsáveis pela conquista do scudetto pelo Nápoles.

Seguir-se-á o embate com os Países Baixos (sábado), cujo plantel conta com Van Ewijk, lateral-direito pretendido pelo Sporting, mas cujas principais figuras são outras, nomeadamente o defesa Rensch (Ajax), e os médios Taylor (Ajax) e Gravenberch (Bayern), todos eles já internacionais A pela "laranja". A dupla de avançados Zirkzee (Bolonha) e Brobbey (Ajax) também merece especial cuidado. Por fim, na derradeira jornada, Portugal irá encontrar a Bélgica (dia 27), em cujo plantel há também cinco internacionais A: os defesas Debast (Anderlecht) e Al-Dakhill (Burnley), o médio Vranckx (Milan) e os avançados Openda (Lens) e De Ketelaere (Milan).

No caso de ultrapassar a fase de grupos, a Seleção Nacional irá cruzar-se com uma equipa do Grupo C. A segunda classificada se ganhar o Grupo A, a primeira posicionada se terminar no segundo posto. Entre os possíveis rivais para os quartos-de-final encontramos a Alemanha, que defende o título ganho há dois anos, a Inglaterra, que conta nas suas fileiras com o antigo boavisteiro Angel Gomes (filho de Gil, antigo campeão do Mundo de sub-20 por Portugal), o único que joga fora da Premier League ou Championship, sendo treinado por Paulo Fonseca no Lille. Além destas, Chéquia e Israel também integram o Grupo C.