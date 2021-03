Árbitro sueco apita o jogo entre Portugal e Suíça do Europeu de sub-21

Redação com Lusa

Portugal lidera o grupo D, com seis pontos, graças aos triunfos sobre Croácia (1-0) e Inglaterra (2-0), e defronta a Suíça, com os mesmos três pontos dos croatas, na quarta-feira.

O árbitro sueco Glenn Nyberg vai dirigir o jogo de quarta-feira entre Portugal e Suíça, da terceira e última jornada do grupo D do Campeonato da Europa de futebol de sub-21, em Ljubljana, informou a UEFA.

O juiz, de 32 anos e internacional desde 2016, vai ter como assistentes os compatriotas Mahbod Beigi e Andreas Soderqvist, enquanto o esloveno Rade Obrenovic assumirá as funções de quarto árbitro, numa prova sem recurso ao sistema de videoárbitro (VAR).

Glenn Nyberg ajuizou dois jogos da Liga Europa esta época e só presenciou um encontro com equipas portuguesas, em agosto de 2020, quando a equipa de juniores do Benfica derrotou os croatas do Dínamo de Zagreb (3-1), nos quartos de final da Youth League.

No Europeu de sub-21 vai apitar a segunda partida, quatro dias após ter dirigido o empate entre a Eslovénia e a República Checa (1-1), em Celje, na segunda ronda do grupo B.

Portugal lidera o grupo D, com seis pontos, graças aos triunfos sobre Croácia (1-0) e Inglaterra (2-0), e defronta a Suíça, com os mesmos três pontos dos croatas, na quarta-feira, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana.

Finalistas vencidos em 1994 e 2015, os lusos estão à distância de um empate para vencerem a poule e assegurarem uma vaga na próxima fase, que também poderá ser confirmada com uma derrota por um golo frente aos helvéticos, exceto 1-0 ou 2-1, ou se a Croácia não derrotar os ingleses à mesma hora, em Koper, também na Eslovénia.

A primeira fase do Europeu de sub-21 decorre até quarta-feira e apura os dois primeiros colocados de cada um dos quatro grupos para a ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, de 31 de maio a 06 de junho, igualmente na Hungria e Eslovénis, os países organizadores da prova.