Árbitro do Sporting-Tottenham eleito para o Chéquia-Portugal

Sérvio Srdjan Jovanovic vai apitar o jogo da Seleção Nacional.

Srdjan Jovanovic, árbitro sérvio que dirigiu o Sporting-Tottenham (2-0), da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e a receção do Midtjylland ao Benfica (1-3), de qualificação para a mesma prova, foi nomeado pela UEFA para apitar o Chéquia-Portugal.

A Chéquia recebe a Seleção Nacional no sábado, 24 de setembro, no quinto e penúltimo jogo da fase de grupos da Liga das Nações, agendado para as 19h45.

Jovanovic, de 36 anos, internacional desde 2015, terá como auxiliares os compatriotas Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Novak Simovic, também sérvio, é o quarto árbitro.

Concluídas quatro jornadas da Liga das Nações, Portugal está no segundo posto do Grupo A2, com sete pontos, depois de ter superado a Suíça (4-0) e a Chéquia (2-0), em Lisboa, empatado com a Espanha (1-1), em Sevilha, e perdido perante os helvéticos (1-0), em Genebra.

A Espanha lidera o grupo, com oito pontos, enquanto a Chéquia é terceira, com quatro, e a Suíça última, com três. A formação das quinas, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, ao bater na final os Países Baixos, precisa de vencer o agrupamento para chegar à final four da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.