Árbitro alemão nomeado para o Portugal-Turquia

Jogo entre Portugal e Turquia vai ser apitado por Daniel Siebert.

O Portugal-Turquia, da meia-final do play-off de acesso ao Mundial'2022, vai ser apitado pelo alemão Daniel Siebert. No VAR estará Marco Fritz, também da Alemanha.

A partida está agendada para as 19h45 de quinta-feira, no Estádio do Dragão. O vencedor defrontará Itália ou Macedónia do Norte.

Nota também para a presença de Artur Soares Dias, como quarto árbitro, no Suécia-Chéquia, na quinta-feira. O árbitro principal será o inglês Michael Oliver.