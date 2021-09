"Apuramento? Perder pontos em Baku não é questão que se coloque"

Declarações de Fernando Santos, selecionador português, na conferência de antevisão ao jogo diante do Arzerbaijão (terça-feira, 17h00) na fase de qualificação para o Mundial'2022.

Perder pontos? "Nem pensar em perder pontos em Baku. Não é questão que se coloque, pensar em perder pontos em Baku. Acho que este apuramento vai ser disputado até à última jornada, acho que não há dúvidas. Independentemente do que acontecer nos quatro jogos que faltam para as duas equipas que se apresentam como candidatas para seguir em frente. Penso que nenhuma está disponível para perder pontos. Jogo decisivo será entre as duas equipas, já passámos por isso no apuramento para o Mundial'2018."

Azerbaijão: "Jogadores sabem isso, o Rúben Dias disse-o de forma muito clara: é uma final, temos de encarar os quatro jogos que faltam como finais, temos de encará-los para vencer, não pensamos em perder pontos. Vamos ter de ser fortes, o Azerbaijão é uma equipa muito bem orientada pelo Di Biasi. Já quando estava na Albânia, foi ao Euro'2016, colocou problemas a Portugal. É uma equipa que nos jogos que realizou nunca perde por mais de um golo de diferença. Espero que amanhã seja diferente. Defende muito bem mas não se esconde só atrás do processo defensivo. O jogo em que tiveram mais dificuldade em sair e agredir o adversário foi contra Portugal. Dominámos por completo a primeira parte e acabámos por marcar num autogolo, pois na realidade contra 10 atrás da linha da bola é difícil desmontar. Encontraremos o caminho para fazer o golo. Temos de ser muito fortes nos dois momentos do jogo, pois o Azerbaijão é capaz de criar dificuldades nos dois lados. Temos de ser bem organizados e pressionantes nos momentos certos e estar bem na reação à perda, isso é fundamental."

Golos sofridos: "Esta equipa sempre jogou bem, sempre foi muito consistente, dificilmente sofria golos. Tudo é coletivo, não há setores. É um processo coletivo. é verdade que nos últimos tempos, a espaços, não temos correspondido tão bem ao que sempre fizemos. A equipa não entrou bem, teve muitas perdas em termos ofensivos, permitiu contra-ataques e depois é difícil parar. Para uma equipa que quer mandar no jogo é importante não deixar que o adversário acredite que pode atacar e reagir à perda de bola. Sempre fomos muito seguros nesse aspeto."