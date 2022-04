"Apuramento de Portugal? Claro que estávamos à espera de que isto acontecesse"

Ex-internacional português Petit "orgulhoso" pelo apuramento de Portugal para o Mundial'2022.

O ex-futebolista internacional português Petit, que atualmente treina o Boavista, da I Liga, mostrou-se esta sexta-feira "feliz e extremamente orgulhoso" pela qualificação da seleção nacional para a fase final do Campeonato do Mundo de 2022.

"Claro que estávamos à espera de que isto acontecesse e estivéssemos presentes num Mundial. Parabéns ao "mister" Fernando Santos e a todos os jogadores. É sempre importante estarmos nestas provas", sublinhou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo dos portuenses em Famalicão, no sábado, da 28.ª jornada da I Liga.

Armando Gonçalves Teixeira, mais conhecido no futebol como Petit, alinhou pela equipa das "quinas" entre 2001 e 2008, contabilizando 59 encontros e quatro golos, e foi ainda convocado para disputar os Mundiais de 2002 e 2006 e os Europeus de 2004 e 2008.

Portugal assegurou na terça-feira a oitava presença num Mundial, ao bater a Macedónia do Norte (2-0), com um "bis" de Bruno Fernandes, no Estádio do Dragão, no Porto, onde tinha eliminado a Turquia (3-1), nas meias-finais do caminho C dos play-offs europeus.

Depois de ter competido em 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, a equipa das "quinas" vai participar pela sexta edição seguida no principal torneio mundial de seleções, cuja fase final de 2022 se realizará no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

O sorteio do Mundial'2022 decorre às 19h00 (17h00 em Lisboa), em Doha, com Portugal, um dos 13 representantes europeus, inserido no pote 1, destinado aos cabeças de série, na companhia do país anfitrião, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra e Espanha.