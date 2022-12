Após derrota com a Coreia do Sul, Fernando Santos garante: "Não facilitei nada"

Declarações de Fernando Santos, selecionador português, após a derrota por 2-1 com a Coreia do Sul.

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, pode ser seu sucessor? "Eu sucedi ao Paulo Bento, é uma questão natural do futebol. Acabei de dar-lhe abraço. Eu estou triste e ele contente. Não facilitei nada, amigos amigos negócios à parte, mas acabei de dar-lhe um abraço."

Análise: "Sabia que equipa da Coreia tem muita qualidade, trabalha muito, jogadores sempre no jogo, não podíamos adormecer e tínhamos de responder na mesma intensidade. Entrámos muito bem, explorando situações que criavam dificuldade na Coreia, variação rápida do jogo, colocação nas costas, com entrada de alas, médios ou laterais. Fizemos isso muito bem. A Coreia tentou sempre responder, mas nós com boa organização fomos anulando. A Coreia tentou de várias formas. Na primeira parte, apesar de algum perigo, fomos melhores, criámos situações para ter vantagem. Acabámos por empatar numa bola parada, são coisas que podem acontecer. Na segunda parte disse que tínhamos de retificar essas questões e fazer o que fizemos nos primeiros 20 minutos, retirar Coreia do jogo, estavam a ficar com muita dificuldade nas costas. Fomos fazendo algumas coisas, mas perdemos muita organização na recuperação, quando perdíamos a bola e Coreia já de esticar o jogo, perdemos concentração aí. Depois canto a nosso favor e acabámos por sofrer golo no contra-ataque. Não é muito normal que possa voltar a acontecer."

Sentimento: "Estamos tristes, queríamos passar com uma vitória e um bom jogo para que a moral continuasse e os índices de confiança continuassem a subir. Não vai ser por um jogo, não vão perder confiança, este grupo tem confiança, mas é um aviso sério. Como alerta talvez coisas positivas podem vir deste jogo."