"Apesar de Portugal não poder apresentar João Cancelo, Pepe e Rúben Dias..."

Declarações de Stefan Kuntz selecionador da Turquia, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de quinta-feira (19h45) frente a Portugal, referente ao play-off de acesso ao Mundial'2022..

Perspetiva: "Temos bons jogadores, mas Portugal também. Independentemente do que Portugal fizer, temos de olhar primeiro para o que podemos fazer. O jogo de Portugal com a Sérvia já foi há muito tempo. Respeito muito o meu colega da seleção portuguesa [Fernando Santos], que tem muita experiência. Treina Portugal desde 2014 e eu estou na seleção da Turquia há oito meses, mas não podemos viver do passado. Portugal não é apenas Cristiano Ronaldo. Têm uma boa equipa, mas estamos preparados para dar uma boa resposta."

Ausências na seleção portuguesa: "Apesar de Portugal não poder apresentar João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, acredito que quem vai jogar vai tentar dar uma grande resposta. Por isso, não acredito que essas ausências sejam uma vantagem para nós."

Fernando Santos destacou Çalhanoglu (jogador do Inter): "Se o mister Fernando Santos destacou o Çalhanoglu , ficamos muito orgulhosos com esse elogio."

Demiral (antigo companheiro de Ronaldo na Juventus): "Demiral [jogador da Atalanta] está muito contente por defrontar Cristiano Ronaldo, porque gosta muito de defrontar grandes jogadores."