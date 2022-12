Apesar da derrota diante da Coreia do Sul, Ronaldo destaca "objetivos alcançados"

O capitão da Seleção Nacional recorreu às redes sociais para reagir ao apuramento de Portugal, no primeiro lugar do Grupo H, para os oitavos de final do Mundial do Catar.

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para reagir ao apuramento de Portugal, no primeiro lugar do Grupo H, para os oitavos de final do Campeonato do Mundo do Catar, apesar da derrota, por 2-1, diante da Coreia do Sul, esta sexta-feira.

O capitão da Seleção Nacional deixou a seguinte mensagem: "Primeiros dois objetivos alcançados: apuramento e liderança no nosso grupo. Mas há ainda muito mais pela frente! Vamos Portugal!".

Frente à turma sul-coreana, orientada por Paulo Bento, Cristiano Ronaldo foi titular, sendo substituído aos 66 minutos - André Silva entrou para o lugar do camisola sete.