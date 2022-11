"António Silva no Mundial? Em relação à qualidade dele, não há muito a dizer"

Declarações de Rui Jorge depois de divulgada a convocatória da seleção sub-21 para os jogos com Chéquia e Japão.

Jogos com Chéquia e Japão: "Dois jogos mais para podermos estar juntos com os jogadores. Escolhemos um jogo contra uma equipa que também vai estar na fase final e que teve qualidade para ultrapassar uma fase de grupos e qualificar-se. Já o Japão é um adversário mais desconhecido para nós, mas como está em causa o apuramento para os Jogos Olímpicos, é um tipo de adversário que nos podemos bater no futuro."



Chamada de António Silva ao Mundial: "Só fez meio jogo connosco. Se foi escolhido pelo nosso selecionador principal, é sinal de que já está noutro patamar. Em relação à qualidade dele, não há muito a dizer que não ateste a presença no Mundial."