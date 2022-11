"António Silva? Não é nada de novo em relação ao nosso estilo de convocatória"

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, em direto da Cidade do Futebol.

Dizem que é um treinador conformado, mas convocou António Silva: "Convocámos com base no nosso trabalho e nas observações que fazemos ao longo da época. Não é nada de novo em relação ao nosso estilo de convocatória. Queremos potenciar ao máximo a capacidade do jogador. Escolhemos estes 26 e podíamos ter feitos outras opções. Mesmo fazendo convocatórias aos anos, há sempre dúvidas de última hora. Esta é a base".

Alguns jogadores com ligação forte à Seleção ficam de fora, como João Moutinho: "Nós centramos muito nas questões individuais. Eu percebo, cada um de nós tomou as próprias decisões, elaborou convocatórias e muito bem, acho isso muito interessante. Há sempre dois ou três nomes que não coincidem. Isto não é uma questão de deixar de fora A ou B, não tem a ver com os jogadores, mas sim com o que perspetivamos para o Campeonato do Mundo".