António Silva foi titular pela Seleção: "Ninguém me vai dar nada..."

Declarações do central após o triunfo por 6-0 de Portugal no Luxemburgo.

Aos 19 anos, António Silva selou a terceira internacionalização e mostrou-se a Roberto Martínez com outra imaculada folha de serviços. "Conseguimos gerar um bom ritmo, fizemos quatro golos na primeira parte, os cruzamentos entraram muito bem. Foi uma equipa confiante, dois jogos, seis pontos. Queremos continuar assim", sublinhou o central, elogiando a receita trazida por Roberto Martínez: "Já deu para ver novas dinâmicas, que até foram refletidas em golo neste jogo", notou o jovem defesa, em estado de graça e sem qualquer sobressalto.

"Se as coisas correm bem no Benfica, a porta para a Seleção será mais fácil. Mas ninguém me vai dar nada!", avisa, respirando ainda a tranquilidade de uma experiência nova num sistema de três centrais. "É um desenho que muda o comportamento, pois temos de bascular para apanhar os alas, já que os nossos laterais saltam muito para o ataque."