António Silva: "Estamos aqui para dar a cara e vamos com força para os oitavos"

Declarações de António Silva, após o Coreia do Sul-Portugal (2-1), da terceira jornada do Grupo H do Mundial do Catar

Estreia: "O mais importante hoje não foi a estreia do António ou de outro qualquer. Foi o jogo de Portugal. Queremos ganhar o Campeonato do Mundo."

Relaxamento: "Nada nos tira a ambição de ganhar o jogo. Eu não conhecia os resultados, vamos com confiança para os oitavos."

Apoio: "Com jogadores de muita qualidade como nesta Seleção as coisas correm de forma natural. Infelizmente correu mal, estamos aqui para dar a cara e vamos com força para os oitavos de final."