António Silva em estreia: os onzes iniciais do Portugal-Nigéria

Central do Benfica estreia-se na Seleção Nacional. Confira as escolhas de Fernando Santos e José Peseiro para o Portugal-Nigéria (18h45), jogo do qual Cristiano Ronaldo está fora por problemas gástricos.

Onze de Portugal: Rui Patrício; Dalot, Rúben Dias, António Silva e Nuno Mendes; Otávio, Bruno Fernandes, William e Bernardo Silva; André Silva e João Félix.

Suplentes: Diogo Costa, José Sá, Pepe, Guerreiro, Palhinha, Danilo, Rafael Leão, Vitinha, João Mário, Rúben Neves, Cancelo, Ricardo Horta, Matheus Nunes e Gonçalo Ramos.

Onze da Nigéria: Uzoho; Osayi-Samuel, Akpoguma, Ekong e Bassey; Aribo, Ndidi e Iwobi; Lookman, Moffi e Simon.

Suplentes: Okoye, Adeleye, Duru, Etebo, Dessers, Chukwueze, Bonaventure, Onyeka, Onuachu, Chidozie, Ebuehi e Onyemaechi.