António Silva e a chamada de Fernando Santos: "Estando a jogar no Benfica..."

António Silva vai estar no Mundial do Catar

O jovem central encarnado estreou-se em convocatórias do selecionador nacional e, pouco depois de ter conhecido a decisão, admitiu ter ficado surpreendido.

A atravessar um período de afirmação no Benfica, António Silva foi chamado por Fernando Santos para o Mundial de 2022.

O jovem central, de 19 anos, conheceu a decisão enquanto estava num evento de apresentação de um documentário sobre a formação das águias e admitiu alguma surpresa aos jornalistas presentes no local.

"Acima de tudo, é um sentimento de orgulho, porque era algo que eu não esperava e estou muito feliz por ter sido selecionado. Claramente que estou surpreso, porque sendo a primeira convocatória era algo que não estava à espera, mas estando a jogar no Benfica era algo que podia acontecer e estava pré-convocado", afirmou.

António Silva alertou, no entanto, que ainda "há um jogo para ganhar pelo Benfica" antes do arranque do Mundial do Catar, no dia 20 de novembro.

"Sem dúvida que tem um significado muito grande para mim. Ser a primeira convocatória e sendo para o Mundial é muito especial para mim. Estou muito feliz, mas ainda há um jogo para ganhar pelo Benfica e depois é que começamos a pensar na Seleção", salientou o central, que foi um de três jogadores encarnados a figurarem na lista de Fernando Santos, juntamente com João Mário e Gonçalo Ramos.

Recorde-se que Portugal ainda vai realizar um particular com a Nigéria na próxima quinta-feira, dia 17 de novembro, às 18h45, no Estádio de Alvalade, antes de virar o foco para o Mundial do Catar, que arranca três dias depois.

A Seleção Nacional está incluída no grupo H do Mundial, juntamente com o Uruguai, Gana e Coreia do Sul. O primeiro jogo será contra a seleção africana, no dia 24 (16h00).