António Silva diz que polémica com Ronaldo passa ao lado: "Temos de respeitar"

Declarações do defesa do Benfica, em conferência de imprensa de antevisão ao confronto com a Nigéria, marcado para esta quinta-feira (18h45)

Contacto normal, mesmo com polémica? "Foi um contacto super normal. É um caso pessoal do Cristiano Ronaldo. Temos de respeitar uma decisão do Cristiano. O mais importante é estarmos todos juntos."

Nervosismo para possível estreia? "Estou completamente tranquilo. Tenho de fazer aquilo que tenho vindo a fazer. Vou estar o mais tranquilo possível nos treinos ou nos jogos, se o mister entender."

Importância de Cristiano Ronaldo: "Não me lembro de ver futebol sem o Cristiano. Estou a tentar aprender o máximo com ele. Vou aprender ao máximo com todos. Só assim vou crescer."