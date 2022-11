António Silva convocado para o Mundial: "Ainda é curto para aquilo que ambiciono"

Central do Benfica, António Silva, soube que ia ao Mundial na apresentação do documentário "Fábrica de Sonhos"

António Silva soube durante a apresentação do documentário da Amazon Prime Video, intitulado "Fábrica de Sonhos", que era um dos 26 escolhidos por Fernando Santos para o Mundial. Perante a informação, recebida diante de uma vasta plateia de dirigentes, entre eles Rui Costa, treinadores e colegas, o jovem central sorriu com alguma timidez antes de reagir aos parabéns recebidos.

"Obrigado. Sem dúvida que o suporte dos meus pais foi muito importante como jogador. Passei momentos muito difíceis no Benfica e, olhando para trás e vendo aquilo que estou a conquistar e que ainda é curto para aquilo que ambiciono, é algo muito importante. O apoio que os meus pais me deram foi crucial para poder estar aqui a falar. Estão cá hoje a presenciar isto e certamente muito orgulhosos de mim", atirou, emocionado.

António Silva, um dos jovens em foco no documentário de quatro episódios que hoje estará no ar e no qual se poderá conhecer alguns meandros do Benfica Campus, recordou ainda os seus primeiros tempos no Seixal após chegar de Penalva do Castelo. "Não podendo ter os meus pais perto de mim, esta era a minha segunda casa, foi onde vivi quase todos os meus anos, não me lembro de viver com os meus pais mas sim no Benfica Campus. Toda a gente que trabalha aqui foi muito importante para eu estar aqui", disse.

Já o madeirense Henrique Araújo, ao lado do companheiro agora do plantel principal, também evocou o seu passado. "Vim só com 16 anos mas sentia que não estava tão preparado. É diferente sair do norte ou do sul do país para Lisboa do que vir da Madeira. Mas sempre tive apoio dos meus pais e da estrutura do Benfica, que trabalha muito bem. Senti-me sempre muito acompanhado, as pessoas queriam o no isso bem estar e isso é essencial para se chegar ao campo e ter rendimento", apontou o avançado.