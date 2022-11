André Silva: "Golo de Bruno Fernandes ou Ronaldo? Até podia ser atribuído a mim..."

Declarações de André Silva, avançado do Leipzig, em conferência de Imprensa da Seleção Nacional, que defronta na sexta-feira a Coreia do Sul (15h00), na última jornada da fase de grupos do Mundial.

Portugal tem como foco evitar o Brasil? "O principal foco de todos, de Portugal inteiro, é ganhar, ganha, ganhar. Temos a passagem para os oitavos garantida, mas falta o primeiro lugar. Neste momento não estamos preocupados com os outros grupos. O objetivo é passar em primeiro lugar e dar o máximo para atingir isso."

Só lhe passa pela cabeça ser titular contra a Coreia do Sul? "Na minha cabeça passa sempre ser titular, preparo-me sempre para estar dentro do campo, como todos os jogadores na Seleção estão preparados e disponíveis, os que não estão lesionados, para jogar a titular. Mas é algo que cabe ao míster, não faço ideia ainda se vai alterar ou não, a mim cabe-me dar o máximo e estar preparado para quando a oportunidade chegar e podem ter a certeza que estou preparado."

Primeiro golo frente ao Uruguai foi de Bruno Fernandes ou Cristiano Ronaldo? "No final a FIFA atribuiu ao Bruno Fernandes. Eu, se querem saber... Até podia ter atribuído a mim, todos queremos fazer o melhor por Portugal, queremos marcar claro, mas o mais importante é que o golo foi de Portugal e é isso que o grupo pensa. É irrelevante quem foi, mas a FIFA atribuiu ao Bruno."

Grupo está mais descansado por já ter garantido o apuramento? "Descansados nunca estamos. Estamos numa das maiores competições, se não a maior a nível Mundial. Às vezes as pessoas esquecem-se que isto é a nível mundial, os jogos são complicados, muito táticos, qualquer erro pode custar caro. Mas claro que nos dá uma segurança maior ao segundo jogo já termos passado aos oitavos, mas é pensar jogo a jogo. O nosso primeiro objetivo era passar aos oitavos de final, agora é passar em primeiro lugar."