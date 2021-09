André Silva e o golo pela Seleção: "É claro que vou para casa muito feliz"

Avançado fez o gosto ao pé na deslocação ao Azerbaijão

Tem sido uma das grandes figuras da Bundesliga no que toca à arte de marcar golos e, ao serviço da Seleção, também fez o gosto ao pé. André Silva era um avançado feliz depois da vitória portuguesa em solo azeri.

"Não há lugares garantidos. Tentamos demonstrar. Como sempre, dei o meu máximo. Trabalhamos sempre no máximo. Graças ao trabalho da equipa, também faz parte do meu trabalho. É claro que vou para casa muito feliz. É sempre bom marcar golos pela nossa seleção", afirmou o avançado, em declarações à RTP.

O jogador do Leipzig lamentou, ainda assim, a quantidade de oportunidades que a Seleção falhou no triunfo diante do Azerbaijão.

"Se olharmos para trás, ganhámos três jogos, sacámos seis pontos. Acho que temos de criar as oportunidades para falhar, marcámos mais que eles, a equipa esteve muito bem, faltou marcar mais", afirmou o dianteiro.