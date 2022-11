André Silva e as notícias sobre o futuro de Ronaldo: "Ele sabe lidar muito bem"

Declarações do avançado da seleção nacional, em conferência de imprensa, antes do encontro com a Coreia do Sul

Posições em campo: "Sempre que estive na seleção tentei adaptar-me mediante aquilo que era pedido, do treinador, do jogo... Mesmo no campeonato tenho feito posições completamente diferentes, não tenho jogado a ponta de lança, jogo mais como segundo avançado e como 10 de vez em quando. Mas o mais importante é o coletivo e mostrarmos que somos uma equipa e não as características individuais. É isso que faz ganhar competições."

Notícias sobre Ronaldo: "Essas questões dizem respeito aos jogadores em si, neste caso do Ronaldo, diz respeito ao Ronaldo. Ao grupo não afeta nada. Ele é um jogador bastante experiente e sabe muito bem lidar com esse tipo de situações. O grupo nada fica afetado."

Leia também Seleção Pedro Mendes e o Mundial de 2010: "Pepe? Se eu desse a receita..." Antigo médio elogia "constelação de estrelas" da Espanha de então e também Carlos Queiroz e deixa uma mensagem aos jogadores de Fernando Santos: "Tragam o troféu que no dia 19 cá estaremos, todos juntos, para vos recebermos."

Passar em primeiro: "Em qualquer das posições há sempre vantagens e desvantagens. Se olharmos para isso, perdemos o foco do que é realmente importante. Se passarmos em primeiro, jogamos sempre às 22h00. Não é a hora que nos agrada mais. Independentemente das coisas, o nosso único foco é passar em primeiro lugar e lutar para sairmos da fase de grupos com nove pontos."

Tática: "O nosso objetivo é sempre ganhar. Em relação à tática, é melhor perguntarem ao treinador, ele saberá melhor."

Leia também Mundial 2022 Selecionador dos Estados Unidos pede desculpa ao Irão A supressão do símbolo de Alá da bandeira do Irão numa publicação do Instagram motivou uma queixa do país à FIFA contra a federação de futebol dos Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo: "Cristiano Ronaldo é o nosso capitão, é uma figura bastante importante, se não a mais importante do futebol português. É claro que é bastante importante estar ao nosso lado, faz o grupo mais forte."