André Neves estreia-se na seleção sub-19: "Vou dar o meu melhor para não desiludir"

André Neves "muito feliz" com primeira chamada à seleção sub-19

O médio André Neves foi convocado pela primeira vez para os trabalhos da seleção portuguesa de sub-19, considerando que se trata de uma grande oportunidade e que está naturalmente "muito feliz" com a sua estreia.

"Fiquei surpreso com a chamada, fiquei muito feliz, é um motivo de orgulho para mim. Foi uma oportunidade que me foi dada, dou o máximo de mim em todos os treinos, vou dar o meu melhor para não desiludir ninguém, para no fim estar presente nos convocados finais para o Europeu e honrar o meu país", afirmou o jogador do Gondomar, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os sub-19 prosseguem o estágio de preparação para o Campeonato da Europa de 2023, que vai decorrer em Malta, entre os dias 03 e 16 de julho. Ainda na primeira semana de estágio, os escolhidos do selecionador, Joaquim Milheiro, treinam em Penafiel até terça-feira, iniciando o segundo período de estágio, na Cidade do Futebol, em Oeiras, na quinta-feira.

"Fui muito bem recebido, o grupo é muito unido, bastante focado, é a minha estreia aqui, foram todos muito bons, acolhedores. Dentro de campo somos todos muito unidos e estamos prontos para dar o máximo por Portugal", salientou André Neves.

A equipa das quinas integra o Grupo A da competição, onde defrontará Polónia (03 de julho), Itália (06 de julho) e Malta (09 de julho). Os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para as meias-finais da prova.