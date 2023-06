André Amaro: "Gostávamos de ter demonstrado mais a qualidade que temos"

Declarações na zona mista após o jogo ​​​​​​​Países Baixos-Portugal (1-1), da segunda jornada do Grupo A do campeonato da Europa de sub-21, disputado em Tbilisi, na Geórgia.

André Amaro (jogador de Portugal): "Sofremos dois golos de bola parada no torneio. É algo que temos de melhorar nos próximos treinos para não suceder mais nenhuma vez.

Sabemos que este resultado torna as contas um pouco mais difíceis, mas, enquanto for matematicamente possível, estamos na luta. Gostávamos de ter demonstrado mais nos dois jogos a qualidade que sabemos que temos, ficar com mais bola e decidir melhor no último terço. As coisas não estão a sair como queremos, mas resta um jogo pela frente.

Depois da forma como estivemos a maior parte do jogo em vantagem, mas sofremos o empate, a equipa estava um pouco em baixo. Ainda assim, este torneio é curto, temos jogado com poucos dias de paragem e há que erguer a cabeça, pois ainda é possível."