André Almeida reage aos elogios de Roberto Martínez: "Sentimento de orgulho"

M´dio é uma das principais figuras da seleção sub-21 que prepara o Europeu.

André Almeida, médio da seleção portuguesa de sub-21, falou esta quarta-feira aos jornalistas, no dia em que a equipa se reuniu na Cidade do Futebol para preparar o Europeu da categoria. Recentemente, o jogador do Valência foi elogiado por Roberto Martínez, que não escondeu ter ficado surpreendido com o ex-Vitória.

"É sinal que estou a fazer bem as coisas, que estou a trabalhar bem. Sentimento de orgulho, o selecionador olhar para mim. Dá-me mais motivação para continuar a trabalhar e possivelmente um dia ser chamado [à Seleção principal]. Agora estou mais focado nos sub-21, o Europeu é importante", comentou.

André Almeida, 23 anos, realizou 38 jogos e fez dois golos na temporada de estreia pelo Valência.

Portugal integra o Grupo A do Europeu que se realiza na Geórgia e na Roménia. Vai jogar as três partidas em Tbilisi, às 17h00, sendo que a estreia acontecerá a 21 de junho, diante da Geórgia. O segundo encontro, frente aos Países Baixos, vai decorrer a 24 de junho. Por sua vez, o terceiro e derradeiro desafio desta fase de grupos será diante da Bélgica, no dia 27.