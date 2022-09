André Almeida: "Claro que tenho o objetivo de chegar à seleção principal"

Médio iniciou o estágio na Covilhã, onde os sub-21 jogam com a Geórgia

O médio André Almeida, convocado por Rui Jorge para a seleção de futebol sub-21, salientou esta segunda-feira que os trabalhos de preparação para o Europeu do escalão vão servir para "afinar os processos" e integrar os novos colegas.

Embora tenha vincado, em conferência de imprensa, realizada no primeiro dia de estágio na Covilhã, que a equipa entra "em todos os jogos para ganhar", o atual jogador do Valência, formado no Vitória de Guimarães, sublinhou a importância de o grupo "melhorar como coletivo" para chegar "ao Europeu mais forte".

"É um jogo amigável e estamos aqui para evoluir também com o grupo. Temos novos colegas, temos de integrá-los muito bem e vamos fazer esse trabalho. Como jogador que está nesse espaço há algum tempo, tenho essa função, e vai correr tudo bem", referiu André Almeida.

Portugal defronta no sábado, no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, às 17h00, a Geórgia, no primeiro jogo de preparação para o Campeonato da Europa que vai decorrer na Geórgia e na Roménia, em 2023, num encontro que o médio quer aproveitar para conhecer melhor os colegas no relvado.

André Almeida frisou a preocupação em "conhecer as rotinas, conhecer os colegas, saber que movimentos eles gostam de fazer".

Com sete internacionalizações nos sub-21, o jogador vimaranense destacou que todos os colegas "já jogam futebol ao mais alto nível e sabem o que têm a fazer, que é o trabalho diário".

O conselho que deixa àqueles que entraram agora no grupo é que desfrutem e "deem o seu melhor pelo país, sempre com muito orgulho", acrescentando que a seleção é "um espaço vencedor".

Na primeira aventura no estrangeiro, o jogador do Valência, do campeonato espanhol, enfatizou estar "muito motivado, com muita ambição" no "novo desafio", mas acrescentou estar agora "focado na seleção" e aludiu "ao objetivo", "um sonho", de ser chamado à formação principal da equipa das quinas.

"Claro que tenho o objetivo de chegar à Seleção principal. É um sonho e, com trabalho, penso que o posso conseguir", disse.

No primeiro treino, Rui Jorge não contou com o avançado Vitinha, devido a uma lombalgia, com o também atacante Francisco Conceição a treinar de forma condicionada.

Depois da partida de sábado com a Geórgia, Portugal defronta a Polónia no dia 27.